Oto specjalne oświadczenie wydane przez Kylie, w którym wyjaśnia dlaczego ukrywała swoją ciążę:

Moja ciąża była tym, czym nie chciałam dzielić się ze światem . Musiałam przygotować się do nowej roli w najbardziej pozytywny, pozbawiony stresu i zdrowy sposób, jaki znam - napisała Kylie.

Kylie zdradziła jeszcze płeć dziecka - okazuje się, że to dziewczynka!

Ciąża to najpiękniejsze i najbardziej zmieniające życie doświadczenie. Dziękuję moim przyjaciołom i rodzinie za pomoc w utrzymaniu w tajemnicy tego wydarzenia tak bardzo, jak to było możliwe. Moja piękna i zdrowa córeczka przyszła na świat pierwszego lutego i nie mogę się doczekać by podzielić się tym szczęściem. Nigdy nie czułam się bardziej szczęśliwa i kochana. Dziękuję wam za zrozumienie