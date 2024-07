Prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski zaprosił do grona gwiazd, które śpiewały na sylwestrze z TVP w Zakopanem - Zenka Martyniuka! Wokalista zespołu "Akcent" wykonał razem z Marylą Rodowicz swój ostatnio największy hit "Przez twe oczy zielone" okazuje się, że to jedna z ulubionych piosenek Kurskiego. I widać było jak w szale bawi się i śpiewa refren w czasie sylwestra. Zobacz wideo od 2,26 minuty :).

Jacek Kurski jest fanem disco polo i na konferencji sylwestra TVP, serdecznie witał się z Martyniukiem. Prezes TVP powiedział, że bardzo się cieszy na jego występ.

- Nie ma co się oszukiwać, że to jest jakiś gorszy gatunek. Każdy lubi te piosenki - powiedział do Zenka Martyniuka Kurski.