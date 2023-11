Reklama

Księżna Meghan często pozwala sobie publicznie na czułe gesty w stosunku do swojego męża. Wszyscy pamiętamy, jak trzymała nad nim parasol podczas przemówienia czy próbowała złamać za rękę podczas oficjalnego wyjścia. Teraz księżna znów nie kryła się z uczuciami do Harry'ego. Zobaczcie, co zrobiła podczas wizyty w teatrze! To było naprawdę urocze...

Zobacz: Królewski baby boom! Tyle dzieci w rodzinie królewskiej już dawno nie było...

Czułe gesty księżnej Meghan!

Meghan i Harry niedawno pojawili się wspólnie w teatrze na spektaklu Totem w londyńskim Royal Albert Hall. W drodze do teatru para cały czas trzymała się za ręce. Widać, że są bardzo zakochani i nie szczędzą sobie czułości. Tak też było podczas spektaklu. Kiedy para zajęła już miejsca, Meghan wyciągnęła rękę w stronę Harry'ego. Wtedy ten podał jej swoją dłoń i trzymając się za ręce oglądali spektakl.

Zobaczcie to na filmie!

Meghan Markle i książę Harry w teatrze

EastNews

Reklama

Para nie szczędziła sobie czułości