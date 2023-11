Reklama

Doniesienia o tym, że księżna Kate jest w ciąży z bliźniętami po raz pierwszy ujrzały światło dzienne w październiku ubiegłego roku. Do tej pory nie zostały one jednak potwierdzone przez Pałac Kensington. Oficjalnie nie zdradzono również płci trzeciego potomka księżnej Kate i księcia Williama. Brytyjski magazyn "Life&Style" dotarł do informatora, który twierdzi, że księżna Cambrigde już wkrótce zostanie mamą... bliźniąt!

Księżna Kate i książę William będą mieli bliźniaki?

"Tak, mam dwie dziewczyny" - miała powiedzieć księżna Kate według źródła magazynu "Life&Style". Jednak to nie koniec rewelacji brytyjskiego tytułu. Przyszła mama miała chwalić się przyjaciołom nie tylko informacją o oczekiwaniu dwóch córeczek, ale również pokazywać zapis badania ultrasonograficznego. Na zdjęciach miały być widocznie dwie dziewczynki, które - według relacji informatora magazynu - mają różnić się temperamentami. Jedna z małych księżniczek ma być spokojna, a druga - to wulkan energii. Pałac Kensington w żaden sposób nie skomentował informacji opublikowanych przez "Life&Style". Przypomnijmy, że jedyną oficjalną informacją na temat trzeciego dziecka księżnej Kate i księcia Williama jest termin porodu, który odbędzie się w kwietniu.

Księżna Kate jest obecnie w 7. miesiącu ciąży. Termin porodu przypadnie na kwiecień.

Według „Life&Style”, księżna Kate zostanie mamą dwóch małych księżniczek.