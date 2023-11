Lokaj wyznał, że księżna Diana cierpiała na bulimię, a on starał się jej pomagać.

- Wiem, że Diana miała zaburzenia odżywiania. Pomagałem jej w tych momentach. Pilnowałem kucharza, by przygotowywał dużo słodkiego kremu. Kupowałem jej jogurty, banany. Pilnowałem, by w pokoju nie było nikogo innego. Dbałem o to, by zawsze było tam dużo ręczników. Byłem gotów zrobić dla niej wszystko - powiedział Burrell.