Może się wydawać, że w okresie świąt księżniczka Charlotte, książę George i książę Louis są najszczęśliwszymi dziećmi na świecie, a prezenty świąteczne dostają z całego świata. Rzeczywiście przesyłek jest wiele, jeednak książę William i księżna Kate zadecydowali, że wszystkie upominki trafiają na cele charytatywne, a prezenty świąteczne będą przygotowywać dla swoich dzieci sami.

Prezenty świąteczne dla George'a i Charlotty

O czym marzą królewskie pociechy? Życzenia księżniczki Charlotte są zaskakujące:

"Chce być jak królowa Elżbieta II. Na dodatek ma obsesje na punkcie koni. Poprosiła o kucyka, ale musi poczekać do przyszłego roku, ponieważ jej tata uważa, że na razie jest na niego za młoda" - zdradził informator magazynu Closer.

Zamiast wymarzonego zwierzęcia księżniczka Charlotte ma dostać zabawkowe centrum jeździeckie dla dzieci. Nie jest wykluczone, że kiedy podrośnie tegoroczne marzenie świąteczne się spełni.

Jeżeli chodzi o świąteczne życzenia George'a to nie są aż tak wymagające. Chłopiec marzy o nowej rakiecie do tenisa oraz piłkarzykach. Dodatkowym prezentem dla księcia i księżniczki będzie zabawkowy kącik do gotowania, aby mogli rozwijać swoje kulinarne zainteresowania. Louis jest jeszcze za mały, aby sprecyzować swoje pragnienia, ale rodzice na pewno wiedzą, co sprawi mu radość.

