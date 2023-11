Reklama

Gdy w 1997 roku obaj stracili w wypadku samochodowym mamę, William i Harry stali się nierozłączni. Na każdym kroku wspierali się, podróżowali razem, bronili, gdy w mediach ich atakowano. W ubiegłym roku Harry wyznał, że walczył z depresją i to brat namówił go, żeby poszedł na terapię, która bardzo pomogła mu pogodzić się ze śmiercią mamy i zacząć w końcu normalnie żyć. Ta przemiana Harry'ego przyczyniła się do tego, że książę skończył z imprezami i postanowił się ustatkować. Wtedy poznał Meghan Markle, która okazała się być miłością jego życia. Okazuje się jednak, że początkowo William nie był do końca zachwycony Meghan i dał jej to odczuć. To właśnie od tego momentu relacje między braćmi popsuły się! Poznaj więcej szczegółów w naszym wideo.

Harry ma żal do Williama