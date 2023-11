To że królowa Elżbieta ma swoje upodobania i to że na przykład Meghan Markle nie może przy niej jeść czosnku (Czego nie może jeść Meghan Markle?), to możemy jeszcze w jakiś sposób usprawiedliwić. Ale jest jedna rzecz, która dziwi nas zdecydowanie bardziej. Królowa Elżbieta zabroniła księżnej Kate i Meghan Markle nosić... butów na platformie! O takiej dziwnej zasadzie poinformował magazyn OK!

Buty na koturnie są zakazane!

Brzmi dość dziwnie, ale Elżbieta II ma "ważny" powód. Zdaniem królowej, buty te są brzydkie i nieeleganckie, dlatego też każda kobieta, która przychodzi do Elżbiety, nigdy nie zakłada butów na platformie. Co ciekawe, sama księżna Kate uwielbia te buty - są całkiem eleganckie i wygodne, ale stara się zakładać je, kiedy po pierwsze - w okolicy nie ma królowej, a po drugie - kiedy uroczystość, na którą się wybiera, ma charakter mniej oficjalny.

Meghan jeszcze nigdy nie była na tyle odważna, żeby skusić się na ten rodzaj obuwia, ale kto wie - może nabierze niebawem więcej śmiałości ;)

Księżna Kate zakłada je tylko wtedy, kiedy w okolicy nie ma Elżbiety II. Dla bezpieczeństwa woli zakładać szpilki! ;)