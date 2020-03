"Dzień Dobry TVN" przez koronawirusa wprowadza zmiany!

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, na epidemię zareagowały również media. W piątek dowiedzieliśmy się o tym, że "Taniec z gwiazdami" zostaje zawieszony aż do października tego roku oraz część produkcji Polsatu również przez jakiś czas nie będzie nagrywana. Koronawirus wpłynął również na pracę w "Dzień Dobry TVN", o czym na Instagramie poinformowała Paulina Krupińska, która opowiedział o zmianach w śniadaniówce. Co się zmieni?

To zdjęcie zrobiliśmy podczas przygotowań do niedzielnego wydania Dzień Dobry TVN. Od kilku dni przegadywaliśmy tematy, zagadnienia, pytania, gości, kuchnie... wszystko żeby być przygotowanym do programu na 100% - pisze Paulina Krupińska na Instagramie.