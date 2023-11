Reklama

Stało się to, na co czekali wszyscy fani kultowego filmu "Kogel Mogel"- ruszyły zdjęcia do trzeciej części hitu! Jak już wiemy, w najnowszej odsłonie produkcji nie zabraknie takich gwiazd jak: Grażyna Błęcka-Kolska, Katarzyna Łaniewska czy Ewa Kasprzyk. W "Miszmasz, czyli Kogel Mogel" pojawią się również nowi bohaterowie, w których wcielą się m.in. Katarzyna Skrzynecka, Anna Mucha i Ola Hamkało.

Czy trzecia część "Kogla Mogla" będzie hitem? Tego jesteśmy pewni i już czekamy na premierę filmu, która według doniesień portalu wirtualnemedia.pl odbędzie się najwcześniej na początku przyszłego roku. Zanim jednak "Miszmasz, czyli Kogel Mogel" trafi do kin zobaczcie, co dzieje się na planie i kogo zobaczymy w filmie!

Ruszyły zdjęcia do trzeciej części filmu "Kogel Mogel".

MTL MaxFilm