Fenomenu filmu „Kler” nikt już nie podważa. Ucichły nawet kontrowersje, bo wyniki oglądalności mówią same za siebie. Już pierwsze dni od premiery pokazały, że film będzie mógł poszczycić się rekordową oglądalnością, ale wynik po dwóch tygodniach przeszedł najśmielsze oczekiwania...

Najnowsze wyniki oglądalności "Kleru"!

W ciągu dwóch tygodni od premiery, która miała miejsce 28 września, film przyciągnął do kin ponad 3 miliony widzów. O tym fakcie poinformował dystrybutor filmu Kino Świat. Taka liczba wiąże się z ogromnymi przychodami. Jak wynika z pierwszych obliczeń, „Kler” mógł zarobić już 63 mln zł, a jego produkcja kosztowała 10 mln zł. To nie koniec rekordów związanych z filmem Smarzowskiego! Prawa do filmu zostały już sprzedane do ponad 10 krajów.

Reżyser i aktorzy o „Klerze”...

O „Klerze” wypowiadali się już niemal wszyscy. Gajos stwierdził, że jest to „film dla ludzi wierzących, ale myślących”. Więckiewicz zdradził, że za losami osób przedstawionych w filmie „kryje się wielka ludzka krzywda”, a sam reżyser przyznał, że „intensywniej zacząłem myśleć o zrobieniu filmu o Kościele, gdy moje dzieci poszły do szkoły. Wtedy zobaczyłem pozycję księdza, ilość lekcji religii”. Różnorodność opinii o filmie i kontrowersje z nim związane zachęcają kolejnych widzów. Tak kasowego, polskiego filmu jeszcze nie było!

