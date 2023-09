Klaudia Halejcio żartuje ze skakania z dachu. Internautka: "Dzieci to mogą naśladować"

Odkąd Klaudia Halejcio przeprowadziła się do luksusowej, wartej 9 milionów willi, internauci notorycznie wypominają aktorce nie tylko ceny wystroju posiadłości, jej ubrań i dodatków, ale też rozliczają artystkę z kolejnych, egzotycznych wakacji. Nie inaczej było podczas najnowszego urlopu Klaudii Halejcio i jej ukochanego w Grecji. To właśnie nagranie z jednej z greckich wysp sprawiło, że fani aktorki zamarli. Nie zgadniecie, co Klaudia Halejcio zrobiła z banknotami. Przesada? Klaudia Halejcio zdradza gdzie chowa banknoty Widzowie uwielbiają Klaudię Halejcio nie tylko za jej aktorski talent, ale też ogromny dystans do siebie i poczucie humoru, z jakim komentuje otaczającą ja rzeczywistość. Ostatnio jednak artysta sprawiła, że jej instagramowi fani przeżyli chwile grozy. Klaudia Halejcio udostępniła nagranie z samolotu, z którego odpadł fragment skrzydła . Jak się później okazało, wideo miało mieć prześmiewczy charakter i stanowiło zlepek nagrań z podniebnych podróży. Jak już wiemy, Klaudia Halejcio i jej ukochany udali się na jedną z greckich wysp, gdzie oddają się rozmaitym wakacyjnym aktywnościom. Aktorka nie byłaby jednak sobą, gdyby nie relacjonowała kolejnych etapów podróży, a także pomysłów na urlopowe zabawy. Jedną z nich okazał się konkurs dla instagramowych obserwatorów gwiazdy. Artystka postanowiła włożyć do szklanej butelki sto euro oraz talon z niespodzianką, po czym ukryła całość na greckiej wyspie, Zakintos. - Słuchajcie, mam dla Was szybką akcję. Mam dla Was nagrodę, sto Eurasów, plus dodatkowo niespodzianka, która zostanie ukryta właśnie w butelce. Którą tutaj sobie elegancko wrzucam. Butelkę ukrywamy na Zakyntosie i kto pierwszy ten lepszy i bang, nagroda będzie Twoja - ogłosiła Klaudia Halejcio Zobacz także: Klaudia Halejcio hucznie świętowała 32. urodziny! Miała aż trzy...