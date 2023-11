5 z 5

Czyli jesteś perfekcyjną panią domu!

P.K.K.: Kiedy pierwszy raz weszłam do mieszkania Klaudii, powiedziałam, że to nie jest dom dla dzieci (śmiech). Wszędzie lustra, biało – jak w katalogu! A ja już widziałam te odciski małych rączek...

K.H.: Wiem, że jeśli sama zostanę mamą, dzieci wywrócą mój świat do góry nogami i mocno go przewartościują. To, co jest dziś dla mnie ważne, pewnie przestanie mieć znaczenie. Wkrótce skończę 30 lat, kto wie, co się wydarzy.

Spójrz na Paulinę – powinna być chodzącą reklamą macierzyństwa!

P.K.K.: Bycie mamą wiąże się z totalną spontanicznością. Nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Zobaczysz, Klaudia, będziesz miała chaos i trudno będzie ci cokolwiek zaplanować. Ale zyskasz coś cenniejszego: pokój w sercu i totalnie bezwarunkową miłość.

Poza tym dzieci to wierne kopie rodziców!

P.K.K.: To prawda. Nasze dzieci są do siebie podobne fizycznie, choć mają inny kolor oczu i zupełnie różne charaktery. Tośka przed pójściem do przedszkola potrafi płakać, że nie ma różowych spodni. Nie sądzę, że Jędrek będzie kiedykolwiek miał podobny problem (śmiech).

K.H.: Zobaczysz, Tośka będzie kiedyś gwiazdą! Ostatnio prowadziłyśmy wideorozmowę i przez pół godziny słuchałam jej koncertu. Śpiewała do mikrofonu w stroju syreny! Widać, że to dziecko artystów.

Może Tośka pójdzie w ślady taty?

P.K.K.: Rolą rodzica jest dać dziecku możliwość wyboru drogi, nie ograniczając go. Nie chcę zabierać Tosi dzieciństwa, zapisując ją na wszystkie możliwe zajęcia dodatkowe. Ma predyspozycje do sportu, uwielbia muzykę. Jędrek jest jeszcze za mały, żeby cokolwiek o nim powiedzieć. Na razie jest indywidualistą i chodzi własnymi drogami. Jak jego tata!