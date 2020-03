Kinga Rusin znów je założyła! To najmodniejsze jeansy na 2020 rok i każda z nas powinna je mieć 

Kinga Rusin jest znana ze śledzenia modowych trendów - prowadząca "Dzień Dobry TVN" stara się być na bieżąco z nowinkami modowymi, oczywiście nie popadając przy tym w skrajności. Rusin postanowiła zaprezentować wszystkim swój nowy zimowo-wiosenny look, w którym najważniejszą rolę odegrały szerokie jeansy - znane przez wszystkich kilkanaście lat temu szwedy. Co ciekawe, Rusin kilka tygodni temu pokazała się w tym samym modelu, czym wzbudziła duże zainteresowanie naszych Czytelników na Party.pl. Tym razem gwiazda do szerokich jeansów dobrała krótki beżowy kożuszek oraz szal w tym samym kolorze. Całość została uzupełniona przez jej ulubione botki na bardzo wysokim obcasie oraz torebkę w kolorze złamanej bieli. Jak wam się podoba jej look?

Kinga Rusin zdecydowała się na szerokie jeansy. Projektanci w tym sezonie przekonują, że skinny jeans nie są już modne - ich zdaniem, powinniśmy stawiać na szerokie bermudy, slouchy jeans czy balloon jeans.

Kinga Rusin doskonale czuje zimowe trendy, które powoli miksuje z wiosennymi.

Kinga Rusin do całości stylizacji dopasowała torebkę w kolorze złamanej bieli.