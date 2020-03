Kinga Rusin kończy dziś 49 lat! W swoje urodziny założyła sukienkę, która stała się hitem w kilka minut

Kinga Rusin znów zakochała się w panterce? Zdecydowanie tak, i to ze wzajemnością! Rusin prowadziła w poniedziałek 9 marca program "Dzień Dobry TVN" razem z Piotrem Kraśko. To był dla niej wyjątkowy dzień, ponieważ to właśnie 9 marca Kinga Rusin obchodziła swoje 49. urodziny. Uwagę wszystkich fanów (a przede wszystkim fanek!) zwróciła jej urodzinowa stylizacja. Co tego dnia gwiazda miała na sobie?

Kinga Rusin zdecydowała się na białą sukienkę o długości maxi w panterkę. Ten odważny wzór dodał jej pewności siebie. Naszym zdaniem, ta sukienka to strzał w dziesiątkę. Dlaczego? Po pierwsze, ze względu na długość - długość maxi jest teraz hitem. Po drugie, ze względu na piękne falbany na dole sukienki. A po trzecie, ze względu na wzór - panterka jest nadal hot!

Falbany i panterka to bardzo odważne połączenie - u Kingi się sprawdziło!

Jak wam się podoba jej urodzinowy look? Kinga Rusin w swoje 49. urodziny wyglądała fenomenalnie. Na planie "Dzień Dobry TVN" otrzymała ogromny bukiet białych róż.