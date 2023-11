Kinga Rusin od lat zachwyca nas swoimi stylizacjami, które prezentuje w studiu "Dzień Dobry TVN". Teraz nasze serca skradł jej nowy look z beżową dzianinową sukienką midi w roli głównej. Ten model to totalny must have w szafie każdej kobiety. Dlaczego? Ponieważ można z nią stworzyć look w każdym stylu. Udowodniliśmy to!

1. Look na randkę: Zakładając do niej wysokie kozaki i płaszcz, stworzysz stylizację idealną na randkę. Seksownie, ale niezobowiązująco!

2. Look na imprezę: Zamień kozaki na szpilki, załóż większe kolczyki i voilà!

3. Look na spacer: Taka dzianinowa sukienka sprawdzi się również, jeśli postanowisz wybrać się na jesienny spacer. Dobierz do niej sneakersy (np. ugly sneakers) oraz ramoneskę lub po prostu puchową bomberkę. Ciepło, ale i stylowo!

Kinga Rusin postawiła na beżową dzianinową sukienkę wiązaną w pasie i ze sporym dekoltem. Seksownie!

Kinga Rusin zachwyca nas swoimi stylizacjami w "Dzień Dobry TVN" od dawna. Ostatnio zachwyciła nas jej falbaniasta sukienka marki 303 Avenue.

