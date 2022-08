Kinga Rusin ostro o Magdalenie Ogórek! "Jest częścią czegoś wyjątkowo odrażającego"

Kinga Rusin opublikowała na Instagramie najnowszy wpis, w którym odpowiada Weronice Rosati! Dziennikarka odniosła się do wiadomości, która pojawiła się w sieci zaledwie kilka godzin temu- aktorka komentowała wówczas wcześniejszy wpis dziennikarki, która wypomniała jej relację z Harveyem Weinsteinem. Zobaczcie mocne wpisy gwiazd! To nie koniec afery między Kingą Rusin a Weroniką Rosati? Afera między Kingą Rusin a Weroniką Rosati rozpoczęła się od wywiadu aktorki, w którym opowiadając o Oscarach wspominała zachowanie dziennikarki, która w 2020 roku opublikowała zdjęcie z Adele i wspominała imprezę na której bawiła się z plejadą największych gwiazd światowego show-biznesu. Weronika Rosati krytycznie oceniła zachowanie Kingi Rusin, a dziennikarka postanowiła odpowiedzieć jej na Instagramie. Była prowadząca "DDTVN" po raz pierwszy wspomniała wówczas o relacji Weroniki z Harveyem Weinsteinem, który jakiś czas temu trafił do więzienia za przestępstwa seksualne. PS. To przykre, że tak postępujesz. Bo ja, by nie dać pola do jakichkolwiek ocen czy spekulacji, nigdy nie komentowałam Twojego życia, mimo, iż byłam o to proszona. Nie komentowałam też Twojej relacji z Herveyem Weinsteinem - pisała dziennikarka. Weronika Rosati skomentowała wpis dziennikarki w rozmowie z portalem pudelek.pl i przyznała wówczas, że przekazała sprawę swoim prawnikom. To jednak nie zakończyło wymiany zdań między gwiazdami. Kinga Rusin opublikowała kolejny wpis dotyczący relacji Weroniki Rosati, a kilka godzin temu aktorka publicznie jej odpowiedziała! Do „oczekującej na pozew” Pani Rusin Miałam nadzieję, że poprzedni wpis to efekt emocji, nieprzemyślany impuls. Że chwilowe zaćmienie. Że kobieta – kobiecie nie zrobiłaby czegoś takiego celowo. Że popieranie postulatów...