Informacje o ciąży Katarzyny Zielińskiej publikowaliśmy już pod koniec lipca. Wtedy to przyjaciółka aktorki wyjawiła nam, że gwiazda spodziewa się drugiego dziecka. Katarzyna Zielińska do tej pory nie informowała o swoim stanie, aż do wczorajszej imprezy Flesz Fashion Night, podczas której zaprezentowała sporych rozmiarów brzuszek. Na swoim Instagramie gwiazda w zabawny sposób potwierdziła to, że spodziewa się dziecka!

