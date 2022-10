Katarzyna Sokołowska pokazała nowe zdjęcia synka. Iwo ma już 3 miesiące! Fani: "Będzie jak mamusia"

Chociaż Katarzyna Sokołowska w show-biznesie pracuje od wielu lat to większość Polaków poznało jej nazwisko dopiero wczoraj. Powód? Choreografka dołączyła do grona jurorów 3. edycji "Top Model" i zaskoczyła wszystkich. Chyba nikt nie typował, że to właśnie ona zajmie miejsce Karoliny Korwin Piotrowskiej. Na co dzień Sokołowska jest choreografką pokazów mody. To ona odpowiada za sukcesy widowisk: Macieja Zienia, Roberta Kupisza czy finałowego odcinka 2. edycji "Top Model". Do długiej listy sukcesów Katarzyna może właśnie dopisać kolejny - pokaz jesienno-zimowej kolekcji Łukasza Jemioła, który miał miejsce wczoraj w Pałacu Porczyńskich w Warszawie. W przeciwieństwie do poprzednich pokazów, na ktorych występowała w roli współorganizatora, tym razem fotoreporterzy nie odstępowali jej na krok . Nic dziwnego, zapewne najbliższej jesieni jej nazwisko serwisy plotkarskie będą odmieniały przez wszystkie przypadki. Zobacz więcej zdjęć z pokazu Łukasza Jemioła: