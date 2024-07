Katarzyna Skrzynecka jest jedną z gwiazd, która najczęściej jest krytykowana za swoje stylizacje z czerwonych dywanów. Aktorka prawie za każdym razem gdy pozuje na ściance ma na sobie kreację, która niestety nie jest dopasowana do jej figury. A szkoda, bo gwiazda może pochwalić się wysportowaną sylwetką. Zobacz: UPS... Skrzynecka w komunijnej sukience na gali "Flesza"

Jednak Skrzynecka nie przejmuje się opiniami ze strony modowych krytyków. Uważa bowiem, że nie jest ważne jak się wygląda, tylko jakim się jest wewnątrz. Na pytania dziennikarzy o stylizacje, odpowiada:

- Zawsze wiem, co mam na sobie, ale tego nie zdradzam. Nie lubię chwalić się metkami, bo w życiu nie mają one znaczenia. Dla mnie liczy się to, co człowiek z sobą reprezentuje. Nie przejmuję się krytyką - powiedziała w rozmowie z AfterParty.pl aktorka.