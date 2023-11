Katarzyna Bosacka skrytykowała Roberta Lewandowskiego. Dlaczego? Gwiazda TVN Style negatywnie oceniła jego udział w reklamie jednego z gazowanych napojów. Bosacka uważa, że Robert jako piłkarz, który jest idolem dla wielu młodych chłopców, nie powinien promować napojów, które są szkodliwe dla zdrowia. Zwłaszcza, że jego żona sama jest trenerką fitness i promuje zdrowe odżywianie.

Panie Robercie Lewandowski naprawdę wstyd! Jest Pan sportowcem uwielbianym przez miliony Polaków także tych najmłodszych, pana żona jest propagatorką zdrowego jedzenia a reklamuje pan napoj gazowany z kofeiną, ten najbardziej znany na świecie, ten który jest jedną z przyczyn otyłości. Szkoda że kasa jednak jest najważniejsza... - napisała Bosacka na swoim Facebooku.

Pojawiły się głosy fanów Roberta, którzy zwrócili uwagę na to, że firma Coca-Cola jest jednym z najdłużej związanych marek z FIFA, a do tego wspiera młodych piłkarzy, dlatego być może Robert musi współpracować właśnie z tą znaną marką. Co na to Bosacka? Zobaczcie, co w wywiadzie dla Party.pl powiedziała na temat Roberta Lewandowskiego!

Katarzyna Bosacka ostro oceniła Roberta Lewandowskiego