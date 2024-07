Sprawa Kamila Durczoka wciąż wzbudza wiele emocji. Dziennikarz którego oskarżono o mobbing i molestowanie seksualne swoich pracownic, usłyszał wczoraj dobre wiadomości. Okazało się bowiem, że prokuratura po weryfikacji wszystkich dowodów odmówiła wszczęcia śledztwa przeciwko Durczokowi. Zobacz: Nowe fakty w sprawie Durczoka. Prokuratura nie znalazła dowodów w głośnej sprawie o molestowanie

Z decyzji prokuratury zadowolona jest żona Kamila Durczoka. Dziennikarka w rozmowie z "Faktem" przyznała, że jest to początek walki o odzyskanie dobrego imienia Kamila Durczoka.



-Oczywiście cieszę się z decyzji prokuratora. To pierwsza poważna weryfikacja pomówień, plotek i opowieści świadków bez tożsamości. Mam jednak świadomość, że to dopiero początek długiej i niełatwej drogi do odzyskania dobrego imienia Kamila, naruszonego przez oszczerstwa "Wprostu". Mam nadzieję, że finał tej sprawy nauczy niektórych, że w naszym kraju może być egzekwowana odpowiedzialność za słowo - stwierdziła Marianna Dufek-Durczok.