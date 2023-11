Reklama

„Wszystko zależy od Piotra”, tak w kwietniu Justyna Żyła odpowiadała na pytania o rozwód z mężem. Skoczek podjął już decyzję: pozew rozwodowy właśnie trafił do sądu.

Justyna spodziewa się go dostać lada dzień – mówi „Fleszowi” znajoma pary.

W weekend na profilu żony skoczka pojawiło się nagranie, na którym widać mężczyznę i kobietę, którzy pakują nagrody, statuetki i inne trofea. Fani nie mieli wątpliwości, że na filmiku widać sportowca i jego mamę!

Małżonkowie, jeszcze przed rozprawą, uzgodnili szczegóły opieki nad dziećmi. Piotr widuje się z synem i córką dwa razy w tygodniu i w co drugi weekend. Wywiązuje się ponoć, co do minuty, jak czytamy w magazynie „Flesz". Żyłów czeka zapewne podział majątku. Do kogo będzie należeć dom w Wiśle, w którym dziś mieszka Justyna z dziećmi?

Więcej czytaj w najnowszym magazynie „Flesz".

Po rozstaniu z mężem Justyna zdecydowała się na sesję w „Playboyu"

playboy.pl

Justyna i Piotr pobrali się jako 19-latkowie, w 2006 roku. Piotr wyprowadził się z domu w ubiegłym roku.

East News

Reklama

W ostatni weekend Piotr zaczął pakować ze swoją mamą trofea z domu w Wiśle