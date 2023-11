Justyna Żyła pokazała, jak wyglądała praca na planie jej odważnej sesji do "Playboya"! Jeszcze kilka tygodni temu chyba nikt nie podejrzewał, że żona Piotra Żyły pojawi się na okładce magazynu dla mężczyzn. Nagie zdjęcia skoczka wywołały ogromne emocje, zwłaszcza, że zostały zrobione w dość trudnym czasie dla Justyny i Piotra- kilka miesięcy temu okazało się bowiem, że ich związek to już przeszłość. Odważna sesja żony sportowca nie wszystkim przypadła do gustu, jednak jak widać, Justyna Żyła nie żałuje swojej decyzji. Na dowód tego opublikowała właśnie nagranie, na którym możemy zobaczyć, jak powstawały zdjęcia z jej udziałem!

„Niedoskonałość jest piękna,szaleństwo to geniusz i lepiej być całkowicie niezależną niż nudną”-marylin.monroe????#kulisy#bedziecowspominac???? #playboy#czerwiec#????- napisała pod materiałem wideo.

