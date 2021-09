Dramat gwiazdy "M jak miłość"! Julia Wróblewska pisze o tragicznym wypadku: "Ciągle płaczę"

Przyznała, że cierpi na zaburzenia osobowości. Julia Wróblewska, młodziutka, zaledwie 21-letnia aktorka, zamieściła na Instagramie odważny wpis o lekach, które przyjmuje. - Masz depresję czy nerwicę? - dopytywali fani. - Ani to, ani to. Z magam się z jednym z zaburzeń osobowości. Nie mówię póki co którym, jak będę na to gotowa, to o tym opowiem - odpowiedziała Julia Wróblewska. Julia Wróblewska dodała, że chodzi na terapię, a leki okazały się niezbędne. Zostały przepisane po bardzo drastycznej sytuacji, gdy całkowicie straciłam kontrolę - przyznała. Czy Julia Wróblewska zagra w "Listach do M. 4"? Gwiazda gra od siódmego roku życia. Czy Julia nie obawia się, że to wyznanie zaszkodzi jej karierze? Magazyn „Flesz” zadał młodej gwieździe to pytanie! Nie myślałam w tych kategoriach. Moja choroba nie ma wpływu na pracę, natomiast mówienie o niej pomogło już co najmniej kilku osobom przełamać wstyd i poprosić o pomoc psychologa czy psychiatrę. Jeśli choć jedną osobę uda mi się nakłonić do leczenia, to warto było o tym opowiedzieć - powiedziała Julia "Fleszowi". Co z pracą? Julia Wróblewska nadal jest w obsadzie „M jak miłość”. Jak dowiedział się „Flesz”, zagra też w czwartej części „Listów do M”. Tym razem jej rola będzie niewielka, ale aktorka już cieszy się na pracę na planie. Trzymamy za nią kciuki! Więcej przeczytacie w najnowszym numerze "Flesza"