Joanna Majstrak w show-biznesie zaistniała dzięki niewielkiej roli w serialu "M jak miłość", ale największy rozgłos zapewniła jej rozbierana sesja w "Playboyu". O "rozpustnicy z telenoweli" media dość często wspominały również w kontekście jej wyzywających stylizacji z czerwonych dywanów, które w założeniu chyba miały być seksowne, a realnie okazywały się wulgarne i tanie. Zobacz: Gwiazdka "M jak miłość" świeciła pupą na imprezie

Mogłoby się wydawać, że osoba z takim wizerunkiem nie ma co liczyć na kontrakty reklamowe. Okazuje się, że potencjał w Majstrak dostrzegła marka Just Wear New York Cosmetics. Serialowa gwiazda wystąpiła w kampanii najnowszej kolekcji kosmetyków do makijażu. Na dwóch zdjęciach, które właśnie ukazały się w sieci, Joanna prezentuje swój seksowny image z intensywnie czerwonymi ustami na pierwszym planie.

Marce życzymy powodzenia.

(fot. Playboy nr 4 (204/kwiecień 2013) / Marquard Media Polska Sp z o.o.)

