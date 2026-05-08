23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej, doszło do śmiertelnego potrącenia posła Lewicy Łukasza Litewki. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu odtwarza ostatnie minuty przed tragedią i dziś wskazuje konkretny punkt w czasie: godzinę 13:14. To wtedy, w trakcie rozmowy telefonicznej prowadzonej ze świadkiem, połączenie nagle zostało przerwane, a trzy minuty później, o 13:17, do operatora trafiło zgłoszenie o wypadku.

Nowe informacje ws. wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka

Śledczy układają wydarzenia tragicznego wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka w precyzyjną sekwencję. Właśnie przesłuchali osobę, która miała ostatni kontakt z posłem Lewicy tuż przed tragicznym zdarzeniem. Jak poinformował „Fakt” rzecznik prokuratury, prok. Bartosz Kilian, rozmowa telefoniczna odbywała się między godz. 13.00 a 13.14.

Według relacji świadka w trakcie połączenia nagle urwał się kontakt z posłem. Mężczyzna zeznał, że w pewnym momencie „w słuchawce po prostu zanikł głos pana posła”. Z ustaleń śledczych wynika, że właśnie około godz. 13.14 doszło do śmiertelnego potrącenia.

Krótko po tym, o godz. 13.17, służby otrzymały zgłoszenie dotyczące wypadku. Telefon wykonał świadek, który znalazł się na miejscu zdarzenia. Jak ustalono, skorzystał z telefonu należącego do podejrzanego kierowcy, ponieważ ten nie był w stanie sam zadzwonić.

Dowody, które mają domknąć obraz zdarzeń

Na tym etapie postępowania kluczowe są zabezpieczenia i analiza materiału dowodowego. Mundurowi zabezpieczyli słuchawkę, która znajdowała się w uchu posła w czasie rozmowy. To ważny detal w śledztwie, bo ma potwierdzać, że w trakcie rozmowy nie trzymał telefonu w dłoni.

Zabezpieczono także nagrania monitoringu obejmujące fragment trasy, którą poruszał się Łukasz Litewka przed wypadkiem. Równolegle analizowane są kolejne dane z telefonów zarówno ofiary, jak i podejrzanego kierowcy.

Prokuratura przekazała też ustalenia dotyczące stanu posła: Łukasz Litewka był trzeźwy. W przypadku kierowcy na wyniki badań trzeba jeszcze poczekać, a panel toksykologiczny ma mieć szeroki zakres. To element, który w praktyce często przesądza o dalszym kierunku działań procesowych i o tym, jak śledczy będą kwalifikować zachowanie podejrzanego.

Są nowe informacje ws. wypadku Łukasza Litewki

