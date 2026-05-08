Filip Chajzer nie ukrywa, że tym razem jego relacja z 20-letnią partnerką szybko nabrała tempa. Sam ujawnił, że poznali się w pracy, zaczęli chodzić razem na kolacje i do kina, a także do kościoła. Wspominał też o wspólnie spędzonych świętach. To jednak nie wszystko! Małgorzata Ohme ujawniła, że para jest już zaręczona.

Filip Chajzer niedawno oficjalnie potwierdził, że ma nową partnerkę i dzieli ich spora różnica wieku, bo aż 21 lat. Teraz okazuje się, że ta relacja potoczyła się błyskawicznie. Małgorzata Ohme ujawniła w rozmowie z "Faktem", że widziała moment, w którym ta znajomość miała się zacząć. Według jej relacji Bianka pojawiła się w jej studiu, a Filip Chajzer niemal od razu zwrócił na nią uwagę i dopytywał, kim jest. Dalej sprawy potoczyły się błyskawicznie, bo ich spotkania szybko przestały być przypadkiem, a stały się regularnością.

Byłam właściwie świadkiem ich pierwszego spotkania i tego pierwszego 'wejrzenia'. Chcąc nie chcąc, stałam się obserwatorem tej historii. Zupełnie nieświadomie i bez żadnego planu. Nawet przez myśl mi nie przeszło, żeby kogokolwiek ze sobą swatać, bo Filip świetnie sobie radzi - wyznała Małgorzata Ohme w rozmowie z 'Faktem'

Ohme przekazała, że Filip Chajzer i Bianka są już zaręczeni.

Miałam poczucie, że naprawdę połączyło ich głębokie uczucie. W końcu się zaręczyli. A Filip przecież nie zaręczał się z każdą. Nie pamiętam też, żeby wcześniej tak gwałtownie wybuchło u niego jakieś uczucie. Wiem o tym właściwie tylko z relacji mamy, która mi o tym opowiedziała - podkreśliła Ohme

Małgorzata Ohme komentuje różnicę wieku między Filipem Chajzerem a jego partnerką

W ostatnich dniach uwaga skupiła się nie tylko na samej relacji, ale też na różnicy wieku między partnerami. Ohme podkreślała, że nie widzi w tym nic bulwersującego, wskazując, że Bianka jest pełnoletnia.

Widziałam ich razem kilka razy, spotykaliśmy się gdzieś na mieście, więc wiedziałam, że Filip jest z Bianką. I szczerze mówiąc, nie widziałam w tym nic bulwersującego, bo ona jest pełnoletnia. W życiu po prostu czasem zdarza się, że między ludźmi jest duża różnica wieku

Zygmunt Chajzer o nowej narzeczonej syna

Głos w sprawie zabrał również Zygmunt Chajzer. Przyznał, że widział Biankę dwa razy, w tym raz na swoich urodzinach. Jego ocena jest jednoznacznie pozytywna i mówi, że dziewczyna zrobiła na nim bardzo dobre wrażenie.

Biankę widziałem dwa razy, raz na moich urodzinach. Miła, sympatyczna i ładna dziewczyna. Na pewno jeszcze się zobaczymy. Zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie - powiedział Zygmunt Chajzer dla Plejady

