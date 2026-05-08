Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" już od pierwszego odcinka zaskakiwali widzów swoimi spektakularnymi umiejętnościami. Ich droga w tanecznym show nie była łatwa, ale z odcinka na odcinek stawiali sobie poprzeczkę bardzo wysoko, a jurorzy nie szczędzili im pochwał. Teraz ich przygoda w "Tańću z Gwiazdami" powoli się kończy. Co powiedzieli?

W przypadku Magdaleny Boczarskiej sam start w "Tańcu z Gwiazdami" ma swoją historię. Aktorka po latach propozycji w końcu zdecydowała się wziąć udział w tanecznym show i od pierwszego odcinka przyciąga uwagę zarówno jurorów, jak i telewidzów wysokim poziomem tanecznych umiejętności. Aktorka nie ukrywa, że wiele lat się wahała, a nawet przyznała wprost, że niektórzy odradzali jej tę decyzję. Przełamała się i dziś otwarcie podkreśla, że taniec dał jej wiele, a w programie znalazła przyjaciela.

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke doskonale dogadują nie tylko na trudnych i wyczerpujących treningach, ale nie ukrywają, że ich rodziny przyjaźnią się też prywatnie. W końcu Mateusz Banasiuk, partner aktorki wcześniej tańczył w "Tańcu z Gwiazdami" razem z Hanną Żudziewicz.

Teraz finaliści 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" niespodziewanie zaskoczyli nagraniem. Tak podziękowali sobie za wspólną drogę...

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke tuż przed finałem "Tańca z gwiazdami" zdecydowali się opublikować nagranie i nie kryli wzruszenia:

Trudno powstrzymać emocje! Magda i Jacek dziękują sobie za tę wspólną, taneczną drogę czytamy we wpisie produkcji 'Tańca z Gwiazdami'

Aktorka podziękowała tancerzowi za ich wspólne treningi i przyjaźń, jaka ich połączyła:

Jacek próbuję nagrać tę wiadomość po raz czwarty i za każdym razem się wzruszam. Jesteśmy w finale i nie ma w zasadzie słów, żeby to opisać jak wazną osobą dla mnie się stałeś, jaką wielką inspiracją i przyjacielem. - wyznała Magda Boczarska

Z kolei Jacek Jeschke powiedział wprost, że Magda Boczarska jego zdaniem już teraz jest profesjonalną tancerką i zapewnił ją o swoim wsparciu:

Najbardziej dziękuję Ci za to, że wiele się od Ciebie nauczyłem. Dla mnie jesteś już profesjonalną tancerką. Zawsze możesz na mnie liczyć. - podkreślił Jacek Jeschke

