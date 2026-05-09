Klaudia El Dursi jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych osobowości polskiego show-biznesu. Popularność zdobyła dzięki udziałowi w programie „Top Model”, gdzie jako pierwsza uczestniczka w historii otrzymała Złoty Bilet i automatycznie trafiła do domu modelek. Choć nie wygrała programu, szybko podbiła serca widzów i rozpoczęła karierę w mediach. Prawdziwy przełom nastąpił, gdy została prowadzącą reality show „Hotel Paradise”.

Prywatnie Klaudia El Dursi od lat związana jest z Jackiem Leszczyńskim. Para w lipcu ubiegłego roku powitała na świecie córeczkę, a teraz modelka ku przestrodze opowiedziała swoim fanom o trudnych chwilach, jakie ostatnio przeżyła.

Klaudia El Dursi w poruszającym wyznaniu. Chodzi o jej córeczkę

Klaudia El Dursi poinformowała za pośrednictwem InstaStories, że ostatnio mierzyła się z dramatyczną sytuacją. Okazało się, że jej córeczka zadławiła się kawałkiem bułki. Gwiazda nie ukrywa, że cała sytuacja była dla niej ogromnie stresująca i sama spanikowała. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze dzięki pomocy jej partnera.

Tym razem w ,,mama ElDursi'' będzie mniej śmiechu. Poruszymy ważny temat - pierwsza pomoc. Dwa tygodnie temu, Carmen zadławiła się dużym kawałkiem bułki. Ja totalnie spanikowałam i gdyby nie obecność Jacka, który wziął sprawy w swoje ręce nie wiem jak ta historia by się skończyła. - przekazała Klaudia El Dursi

Z tego też względu Klaudia El Dursi postanowiła w swoim programie "mama ElDursi" poruszyć temat pierwszej pomocy dla dzieci.

Dlatego zaprosiłam ratownika medycznego, żeby przypomnieć sobie, jak reagować w takich sytuacjach. - dodała

Nowa rola Klaudii El Dursi

Choć Klaudia El Dursi aktualnie większość swojego czasu poświęca oczywiście córeczce, to jednak jej życie zawodowe także nie zwalnia tempa. Kilka tygodni temu okazało się, że Klaudia El Dursi żegna się z "Hotelem Paradise" i teraz będzie jedną z prowadzących "Top Model" - programu, od którego zaczęła się jej telewizyjna kariera. W tej roli zastąpi Michała Piróga, który jakiś czas temu odszedł z TVN.

Fot. Instagram Klaudia El Dursi

Zobacz także: