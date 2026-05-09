Klaudia El Dursi przeżyła trudne chwile. Chodzi o jej córeczkę
Klaudia El Dursi podzieliła się ze swoimi fanami poruszającym wyznaniem. Okazało się, że dwa tygodnie temu jej córeczka zadławiła się dużym kawałkiem bułki i potrzebna była natychmiastowa pomoc. "Gdyby nie obecność Jacka, który wziął sprawy w swoje ręce, nie wiem, jak ta historia by się skończyła" - przyznała wprost gwiazda.
Klaudia El Dursi jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych osobowości polskiego show-biznesu. Popularność zdobyła dzięki udziałowi w programie „Top Model”, gdzie jako pierwsza uczestniczka w historii otrzymała Złoty Bilet i automatycznie trafiła do domu modelek. Choć nie wygrała programu, szybko podbiła serca widzów i rozpoczęła karierę w mediach. Prawdziwy przełom nastąpił, gdy została prowadzącą reality show „Hotel Paradise”.
Prywatnie Klaudia El Dursi od lat związana jest z Jackiem Leszczyńskim. Para w lipcu ubiegłego roku powitała na świecie córeczkę, a teraz modelka ku przestrodze opowiedziała swoim fanom o trudnych chwilach, jakie ostatnio przeżyła.
Klaudia El Dursi w poruszającym wyznaniu. Chodzi o jej córeczkę
Klaudia El Dursi poinformowała za pośrednictwem InstaStories, że ostatnio mierzyła się z dramatyczną sytuacją. Okazało się, że jej córeczka zadławiła się kawałkiem bułki. Gwiazda nie ukrywa, że cała sytuacja była dla niej ogromnie stresująca i sama spanikowała. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze dzięki pomocy jej partnera.
Tym razem w ,,mama ElDursi'' będzie mniej śmiechu. Poruszymy ważny temat - pierwsza pomoc. Dwa tygodnie temu, Carmen zadławiła się dużym kawałkiem bułki. Ja totalnie spanikowałam i gdyby nie obecność Jacka, który wziął sprawy w swoje ręce nie wiem jak ta historia by się skończyła.
Z tego też względu Klaudia El Dursi postanowiła w swoim programie "mama ElDursi" poruszyć temat pierwszej pomocy dla dzieci.
Dlatego zaprosiłam ratownika medycznego, żeby przypomnieć sobie, jak reagować w takich sytuacjach.
Nowa rola Klaudii El Dursi
Choć Klaudia El Dursi aktualnie większość swojego czasu poświęca oczywiście córeczce, to jednak jej życie zawodowe także nie zwalnia tempa. Kilka tygodni temu okazało się, że Klaudia El Dursi żegna się z "Hotelem Paradise" i teraz będzie jedną z prowadzących "Top Model" - programu, od którego zaczęła się jej telewizyjna kariera. W tej roli zastąpi Michała Piróga, który jakiś czas temu odszedł z TVN.
Zobacz także: