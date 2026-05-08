To pojawiło się tuż po finale "Farmy". Poruszająca wiadomość ws. Aksela
Aksel Rumenov ma za sobą wieczór, który długo będzie wracał w rozmowach fanów „Farmy”. W czwartek, 7 maja 2026, w wielkim finale programu to właśnie on sięgnął po główną wygraną, a do tego zgarnął nagrodę publiczności. Na planie nie brakowało emocji, a najgłośniej wybrzmiał moment, kiedy Aksel zwrócił się do ojca z pytaniem o dumę. To, co chwilę później pojawiło się na profilu "Farmy" to wzruszające podsumowanie tego wieczora.
Aksel wygrał "Farmę"
Finał „Farmy” ustawił Aksela w centrum wydarzeń. Uczestnik nie tylko wygrał program, ale także okazało się, że widzowie również postawili właśnie na niego, przyznając mu „Złoty Kłos Publiczności” w głosowaniu na ulubionego farmera. Jednego wieczoru zyskał i tytuł zwycięzcy, i potężne poparcie odbiorców. Aksel Rumenov był w programie od samego początku i konsekwentnie utrzymywał się w grze, gdy stawka rosła z tygodnia na tydzień.
W wielkim finale "Farmy" na pierwszy plan wysunął się rodzinny wątek. Po ogłoszeniu zwycięstwa Aksel zwrócił się do ojca, prosząc o odpowiedź, czy ten jest z niego dumny. Usłyszał zapewnienie, że ojciec jest dumny „milion, milion razy” - i to właśnie ta scena stała się jednym z najbardziej poruszających punktów wieczoru.
Na widowni i w najbliższym otoczeniu zwycięzcy emocje też nie były do ukrycia. Mama Aksela zareagowała natychmiast, wpadając mu w ramiona i nie kryjąc łez. W tej jednej chwili widać było, że „Farma” to nie tylko rywalizacja o nagrodę, ale też długi maraton ambicji, nerwów i udowadniania - sobie i innym.
Poruszająca wiadomość ws. Aksela
Radość Aksela w finale "Farmy" i to, jak ważna dla niego było reakcja ojca nie pozostało niezauważone. Tuż po ogłoszeniu wielkiego zwycięzcy na profilu programu pojawiło się rodzinne zdjęcie Aksela m. in. w otoczeniu rodziców:
Tata może być dumny! Powodzenia Aksel i samych sukcesów!
Widzowie również nie pozostawili tego obrazka bez komentarza:
Pokazałeś klasę. Gratulacje, mam nadzieję, że będziesz przykładem dla wielu młodych ludzi
Aż miło patrzeć, jak ogromna duma rozpiera Twoich rodziców. I mają z kogo być dumni. Jeszcze raz ogromne gratulacje — w pełni sobie na to zasłużyłeś. Aaaa i oczywiście jesteś przystojniejszy od Bruce Lee
Wszyscy jesteśmy dumni. A Tato niech zapamięta na całe życie- ma najlepszego syna pod słońcem
