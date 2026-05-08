Informacja o śmierci 24-letniej Nikoli, jedynej córki Mariusza i Agnieszki Węgłowskich, poruszyła widzów, którzy od lat oglądają aktora w "Policjantkach i policjantach". Rodzina nie podała przyczyny tragedii. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w minioną środę, a żałoba rozgrywa się w cieniu życia, które przez lata trzymali raczej z dala od zgiełku show-biznesu. Mariusz i Agnieszka Węgłowscy są razem od 25 lat i do tej pory wiedli szczęśliwe życie. Teraz mierzą się z ogromną osobistą tragedią.

Śmierć 24-letniej córki Mariusza Węgłowskiego zmieniła wszystko

Nikola Węgłowska miała 24 lata i była jedynym dzieckiem Mariusza oraz jego żony Agnieszki. W sprawie okoliczności jej odejścia nie przekazano szczegółowych informacji. Rodzina i bliscy pożegnali ją 6 maja w Kobierzycach. 24- latka zmarła tydzień temu, ale do tej pory informacja o jej śmierci nie pojawiała się w przestrzeni publicznej. Wieść o tej tragedii została przekazana dopiero za sprawą pojawienia się nekrologu, a wtedy informacja o śmierci Nikoli potwierdziła też agencja Studio ABM, z którą była związana.

Nikola pojawiła się u nas na krótko. Próbowała zabawy w aktorstwo. Chyba to nie była jej bajka. Zniknęła po jednym castingu. Niestety ostatnio doszły do nas tragiczne wieści, że w wieku 24 lat zniknęła też z tego świata. Niektóre wyroki boskie są dla nas zupełnie niezrozumiałe. Składamy najszczersze kondolencje rodzicom dziewczynki. Nie ma chyba większej tragedii niż pogrzeb własnego dziecka informowało Studio ABM.

Kim jest Mariusz Węgłowski poza serialem?

Mariusz Węgłowski od 13 lat gra Mikołaja Białacha w "Policjantkach i policjantach", a widzowie mogą kojarzyć go także ze "Świętego". Jego ekranowa wiarygodność nie wzięła się znikąd, bo zanim zajął się aktorstwem, pracował przez wiele lat jako antyterrorysta. To doświadczenie przekłada się na sposób, w jaki odnajduje się w scenach pościgów czy interwencji, a nie w typowo romantycznych wątkach.

Wilka ciągnie do lasu, więc wolę wątki kryminalne i zagadki. Nieograniczona wyobraźnia scenarzystów powoduje, że to stale kręci. Ta moja przeszłość powoduje, że muszę być stale 'facetem w akcji'. Tam cały czas coś się dzieje mówił aktor w 'Halo tu Polsat'

Z planu serialowego znany jest też z tego, że dobrze znosi trudne warunki pracy w plenerze. Wspominał, że pomaga mu hartowanie organizmu, m.in. morsowanie lub zimny prysznic, a długie dni zdjęciowe nie są dla niego obciążeniem, gdy pracuje wśród ludzi, z którymi czuje się dobrze.

Mariusz Węgłowski od 25 lat jest związany z żoną Agnieszką

Choć nazwisko Węgłowskiego od lat regularnie pojawia się przy hitach telewizyjnych, jego życie prywatne przez długi czas pozostawało w tle. Wiadomo jednak, że z żoną Agnieszką jest związany od ponad 25 lat, a ich relacja wielokrotnie przebijała się do mediów przy okazji ważnych momentów.

Szersza publiczność zobaczyła Agnieszkę Węgłowską w 2019 roku, gdy aktor wziął udział w "Tańcu z Gwiazdami". Tańczył w parze z Kasią Vu Manh, dotarł do ósmego odcinka i zakończył rywalizację na piątym miejscu. W tamtym czasie uwagę zwracało, że żona towarzyszyła mu podczas nagrań i wspierała go na każdym etapie programu.

Małżeństwo swoje życie wiedzie we wsi Krzyżowice pod Wrocławiem. W mediach społecznościowych od czasu do czasu pokazują wspólne kadry z wyjazdów, a także zdjęcia z okazji rocznic ślubu.

Niestety, dziś dowiedzieliśmy się, że ich szczęście zostało brutalnie przerwane, a ich ukochana córka nie żyje.

