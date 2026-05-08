Nowy zwiastun finału "Sanatorium miłości". Co za emocje

Nowy zwiastun i zdjęcia z finału „Sanatorium miłości” już w sieci. Wielkie emocje
Tuż przed wielkim finałem 8. sezonu „Sanatorium miłości” w mediach pojawił się nowy zwiastun show. Widzowie mogli zobaczyć też już zdjęcia z finałowego balu kuracjuszy. W niedzielę, 10 maja poznamy króla i królową tegorocznego turnusu. Na parkiecie pojawiły się uśmiechy i eleganckie kreacje.
Do finału 8. edycji „Sanatorium miłości” zostały już tylko dwa dni. Widzów programu Telewizji Polskiej czeka wyjątkowy bal kuracjuszy, podczas którego wyłonieni zostaną królowa i król turnusu. Z każdym dniem atmosfera wokół zakończenia najnowszego sezonu show staje się coraz gorętsza. W mediach pojawiły się zwiastun i zdjęcia. Fanów czekają różnorodne, spektakularne stylizacje.
Pierwsze zdjęcia z finałowego balu „Sanatorium miłości”. Co za elegancja!
Kolejne zdjęcia z finału „Sanatorium miłości” trafiły do sieci. Fani z wypiekami na twarzy czekają na elegancki bal kuracjuszy. W tym czasie mogą już podziwiać kreacje uczestniczek i uczestników programu Telewizji Polskiej. Niedawno w mediach społecznościowych pojawiły się kolejne kadry z tego wyjątkowego wieczoru.
Trochę przemów, trochę tańców. Ale też ten jeden, ostateczny wybór. A przede wszystkim my. Ano i oni. Niezastąpiony Łukasz Nowicki. Kto waszym zdaniem zostanie królową i królem? Finał sezonu już w niedzielę
Na zdjęciach możemy zobaczyć m.in. elegancką i roześmianą Martę Manowską. Na parkiecie pojawia się też Łukasz Nowicki. Internauci otrzymali też kadry z tańców i przemów.
Nowy zwiastun finału „Sanatorium miłości”
To jeszcze nie wszystko. Na oficjalnym kanale pojawił się też nowy zwiastun finału „Sanatorium miłości”. Widać, że seniorzy i seniorki czuli tremę przed eleganckim balem kuracjuszy. Niektórzy wprost przyznali, że „nogi z waty im się zrobiły” przed wejściem na parkiet.
Najlepsze tańce? Oczywiście, że „Sanatorium miłości”! Finał sezonu w niedzielę o 21:25 w TVP1. Kto ogląda z nami?
Fani nie tylko czekają na rozstrzygnięcie, kto został królową i królem turnusu. Widzowie zastanawiają się również nad tym, czy po zakończeniu 8. sezonu „Sanatorium miłości” są pary, które przetrwały w relacji romantycznej. W centrum uwagi pozostają Henryk i Emilia, a także Teresa. Kolejnym wywołującym emocje tematem są metamorfozy uczestników i uczestniczek show Telewizji Polskiej.
A wy macie już swoje typy?
