Wiadomość o śmierci Nikoli Węgłowskiej, córki aktora telewizyjnego Mariusza Węgłowskiego, błyskawicznie obiegła sieć i zostawiła po sobie ciszę, w której trudno znaleźć właściwe słowa. Nikola zmarła 28 kwietnia 2026 roku, mając zaledwie 24 lata. Informację o jej odejściu przekazała agencja Studio ABM w mediach społecznościowych.

Nikola pojawiła się u nas na krótko. Próbowała zabawy w aktorstwo. Chyba to nie była jej bajka. Zniknęła po jednym castingu. Niestety ostatnio doszły nas tragiczne wieści, że w wieku 24 lat zniknęła też z tego świata. Niektóre wyroki boskie są dla nas zupełnie niezrozumiałe. - przekazała agencja studio ABM

Na chwilę przed odejściem córki Mariusz Węgłowski pokazał to w sieci

Zaledwie dwa dni przed śmiercią córki, Mariusz Węgłowski zamieścił w sieci poruszające wideo. Aktor poruszył w nim temat pomocy dla hospicjum dla dzieci, które sam wspiera już od wielu lat.

Kochani! Ja już od wielu lat pędzę drogą pomagania hospicjum dla dzieci, ale wy w każdej chwili możecie do niej dołączyć - przekazał w zamieszczonym wideo

Dziś pod wspomnianym wideo aktora pojawiają się komentarze pełne współczucia od internautów.

Kim jest Mariusz Węgłowski?

Mariusz Węgłowski to polski aktor, prezenter telewizyjny i były policjant. Na ekranie zadebiutował w serialu „Fala zbrodni”, jednak prawdziwy przełom w jego karierze nastąpił w 2014 roku, kiedy otrzymał rolę w produkcji „Policjantki i policjanci”. Widzowie szybko polubili go za autentyczność, charyzmę i naturalność. Węgłowski pojawiał się także w innych serialach i programach telewizyjnych, między innymi „Święty”, „Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny” czy „Taniec z gwiazdami”.

W piątek, 8 maja media obiegła informacja o śmierci jego córki. Na ten moment nie są jednak znane przyczyny tej tragedii.

