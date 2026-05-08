Aksel w "Halo tu Polsat". Na co przeznaczy nagrodę z "Farmy"?

W finale „Farmy” Aksel rozbił bank. Nie tylko zgarnął Złote Widły oraz 160 tys. złotych, ale także otrzymał Złoty Kłos, nagrodę dla ulubieńca internautów. Ostateczne zwycięstwo uczestnika to spore zaskoczenie, zwłaszcza że jego początki w programie Polsatu były trudne. Aksel nie ukrywa, że przeszedł ogromną przemianę. Ma też pomysł na dalszą karierę.

Aksel ujawnił w „Halo tu Polsat”, co zrobi po wygraniu 5. edycji „Farmy”

W czwartek, 7 maja dowiedzieliśmy się, że to Aksel wygrał w finale 5. edycji „Farmy”. Uczestnik przeżył wielkie emocje najpierw, gdy dołączył do Wojtka jako drugi finalista, a także na sam koniec, kiedy odebrał główną nagrodę. Następnego dnia w studiu „Halo tu Polsat” przyznał, że to była dla niego wielka chwila. Ujawnił też, co zamierza zrobić ze znaczną sumą pieniędzy.

Dla mnie to jest bardzo ważny moment w moim życiu zaczął.

W dalszej części Aksel ujawnił, że telewizja to jego żywioł. Zamierza pomóc finansowo rodzicom, ale chciałby też zainwestować w swoją karierę. W przyszłości widziałby się właśnie przed kamerami.

Na pewno pomogę rodzicom. Chciałbym też na swoją karierę odłożyć, coś tam zaplanowałem. Mam plany, żeby pociągnąć to dalej. Chciałbym pójść w telewizję, występować, może zostać aktorem, może zagrać w jakimś filmie fajnym zdradził.

Rodzina Aksela nie kryła dumy w „Halo tu Polsat”

Widzowie mogli zobaczyć najbardziej wzruszający moment w finale „Farmy” z udziałem Aksela. Duże emocje wywołała reakcja jego ojca, który początkowo nie wierzył w sukces syna. Aksel nie ukrywał, że poczuł wielką dumę. Zmianę zauważyła także cała rodzina uczestnika show.

Radość, po prostu byłem tak z siebie dumny. Nigdy w życiu nie byłem z siebie tak dumny jak wtedy. Poczułem, że mogę, a nie sądziłem, że dojdę do finału. Chciałem wygrać, ale mówiłem, że nie dam rady. Tam trzeba pracować, sprzątać. Nigdy w życiu nie robiłem takich rzeczy. Mówiłem, że odpadnę po dwóch tygodniach przyznał Aksel.

Tata nie wierzył do końca. Mówił, że pojadę, wrócę szybko. Ale ja dotrwałem dodał.

Tak. Dumny jestem z niego powiedział ojciec Aksela.

Zmianę zauważyła w nim również siostra, która przyznała, że po udziale w „Farmie” Aksel wyraźnie spoważniał i wydoroślał.

Bardzo się zmienił. On był taki wariat, a tak się zmienił na spokojnego i to mnie szokuje. Bardzo się cieszę, tak wydoroślał stwierdziła siostra Aksela.

Brata widzę jako aktora. On umie też udawać, myślę że wszystko mu się uda, wierzę w niego dodała.

Również jego mama podkreśliła, że zawsze była dumna z syna, a po jego zwycięstwie w „Farmie” jej duma urosła jeszcze bardziej.

Aksel opowiedział o najtrudniejszych chwilach i spięciu z Henrykiem w „Halo tu Polsat”

W „Halo tu Polsat” zobaczyliśmy m.in. mocne sceny z udziałem Aksela i Henryka. W pewnym momencie wydawało się, że między uczestnikami dojdzie do rękoczynów. Farmer przyznał, że choć na planie iskrzyło, to pogodził się z Henrykiem. Zapewnił, że jego starszy kolega na co dzień jest zdecydowanie milszy, a w show przyjął niezbyt korzystną maskę.

Pogodziliśmy się. Henryk mi powiedział, że nie jest na co dzień takim gościem, jakim był na „Farmie” i rzeczywiście nie jest. Jest spokojniejszy i normalniejszy przyznał Aksel.

Przy okazji zwycięzca „Farmy” nie ukrywał, że pierwsze dwa tygodnie w programie były dla niego najtrudniejszym czasem. To wtedy najczęściej popadał w konflikty z innymi uczestnikami i zachowywał się niedojrzale.

Najtrudniejsze były pierwsze dwa tygodnie, bo nie byłem tym Akselem, którym się stałem. Nie mogłem się odnaleźć, kłóciłem się z każdym. Na początku drażniłem wszystkich, ale jak się rozkręciłem byłem dobry chłopak wyjaśnił.

