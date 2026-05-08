Nikola Węgłowska nie żyje. 24-letnia córka aktora Mariusza Węgłowskiego zmarła 28 kwietnia, a informację o jej odejściu rodzina przekazała w nekrologu. Tę samą wiadomość potwierdziła również agencja Studio ABM, z którą była związana. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 6 maja na cmentarzu komunalnym w Kobierzycach na Dolnym Śląsku.

Informacja o śmierci Nikoli Węgłowskiej pojawiła się w oficjalnej formie nekrologu. W krótkim czasie po niej głos zabrało także Studio ABM, z którym 24-latka była związana. Ten podwójny komunikat zamknął przestrzeń na domysły, a jednocześnie podkreślił, że to bardzo prywatna, rodzinna sprawa.

Nikola pojawiła się u nas na krótko. Próbowała zabawy w aktorstwo. Chyba to nie była jej bajka. Zniknęła po jednym castingu. Niestety ostatnio doszły do nas tragiczne wieści, że w wieku 24 lat zniknęła też z tego świata. Niektóre wyroki boskie są dla nas zupełnie niezrozumiałe. Składamy najszczersze kondolencje rodzicom dziewczynki. Nie ma chyba większej tragedii niż pogrzeb własnego dziecka przekazało Studio ABM.

Nikola była córką Mariusza Węgłowskiego, aktora znanego m.in. z seriali „Policjantki i policjanci”, „Święty” oraz „Świat według Kiepskich”. W jego zawodowym życiorysie jest też udział w programie „Taniec z gwiazdami”, w którym zajął piąte miejsce w parze z Katarzyną Vu Manh. W ostatnich latach pojawiały się również publikowane przez niego w mediach społecznościowych zdjęcia z córką.

Podano, że Nikola Węgłowska zmarła 28 kwietnia, a pogrzeb odbył się 6 maja. Ceremonia została zorganizowana w Kobierzycach na Dolnym Śląsku, na cmentarzu komunalnym.

Choć była związana z agencją aktorską, z przekazanych informacji wynika, że Nikola Węgłowska tylko na chwilę próbowała swoich sił w aktorstwie i po jednym castingu zrezygnowała z tej ścieżki. Miała natomiast inne, mocno osadzone w codzienności pasje.

W archiwalnych materiałach Studio ABM wskazywano, że jej największą pasją był sport. Nikola grała w piłkę ręczną w klubie KPR Kobierzyce. Interesowała się także śpiewem, tańcem i muzyką. Na swoim koncie miała też epizodyczny występ w jednym z odcinków programu „Dlaczego ja?”.

