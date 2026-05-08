Teresa w finale "Sanatorium miłości" jest nie do poznania. Widzowie nie szczędzą jej komplementów, pisząc wprost, że wygląda jak księżniczka. Poruszenie w sieci wywołały również zdjęcia Ewy, wielu określa ją, jako "najpiękniejszą uczestniczkę ze wszystkich edycji "Sanatorium miłości"".

Finał "Sanatorium miłości" już niedługo

Zbliża się wielki finał "Sanatorium miłości". W końcu dowiemy się, kto zostanie Królową i Królem Turnusu. Zanim jednak to nastąpi to produkcja formatu wznieca coraz większą ciekawość widzów, publikując kolejne zwiastuny a także zdjęcia z ostatniego odcinka. Zamieszanie zrobiła metamorfoza Lilli w finale "Sanatorium miłości", to ją wielu fanów typuje na Królową Turnusu. Jednak czy tak się stanie? Na to będziemy musieli jeszcze poczekać. Zainteresowanie widzów skradł również Henryk, który w zapowiedzi finału wspomina o "pomyłce". Czy to może mieć związek z Emilią? Zanim jednak rozwiążą się wszystkie zagadki, do sieci trafiają zdjęcia z planu ostatniego odcinka miłosnego show TVP.

Metamorfoza Teresy w finale "Sanatorium miłości"

Produkcja "Sanatorium miłości" opublikowała na Facebooku zdjęcia stylizacji Teresy z finałowego odcinka. Kuracjuszka zaprezentowała się w odważnej czerwonej kreacji i momentalnie wywołała poruszenie wśród widzów:

Z Kopciuszka stała się księżniczką . Miałem i mam dla niej wielki szacunek w tej edycji , to jedyna kobieta która zna swoją wartość i szanuję się niż pozostałe kobiety z tego programu SM

Pani Teresa to bardzo zgrabna kobieta. Szkoda tylko że taka poblokowana. Bo miałaby branie u mężczyzn.

Wygląda bardzo ładnie, nie jest moją ulubienicą, wydziwia. Mam do niej jednak szacunek i myślę, że to ona zostanie tą królową czytamy w komentarzach.

Zjawiskowa Ewa w finale "Sanatorium miłości"

Teresa i Ewa w "Sanatorium miłości" czuły się w swoim towarzystwie, jak siostry. W wielkim finale zdecydowały się na kreacje w tym samym kolorze. Ewa również postawiła na ognistą czerwień. Pod jej zdjęciami aż roiło się od komentarzy:

Ewa nie pasuje do tego programu. Jest zbyt atrakcyjna dla dziadków, którzy są tam uczestnikami

Najpiękniejsza kobieta ze wszystkich edycji Sanatorium

Ładna i zgrabna kobieta, dużą klasa, ale ta sukienka nie jest trafiona. Przez odkryte ramię i odkryty bark z tatuażem uroda Pani Ewy spada na 2 plan, a powinno być odwrotnie. Dużo odkryte nie zawsze jest piękne

Fajnie, że w takim wieku ludzie tak pięknie wyglądają i dbają o siebie!

Wygląda lepiej niż nie jedna małolata. Piękna kobieta.

