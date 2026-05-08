Jedno jest pewne, jeśli coś jest modne, Izabela Macudzińska już ma to w swojej szafie. Pewna siebie, atrakcyjna i charyzmatyczna gwiazda TTV doskonale bowiem nie tylko wyczuwa najgorętsze trendy, ale też sama je kreuje. Zobaczcie tylko najnowszą stylizację uczestniczki "Królowej przetrwania". Gwiazda TTV postawiła na sukienkę "pearl straps" i wygląda jak "milion dolarów".

Izabela Macudzińska w sukience "pearl straps" na lato 2026

Odkąd Izabela Macudzińska zadebiutowała na srebrnym ekranie, widzowie TTV zachwycili się nie tylko jej wyjątkowo atrakcyjną aparycją, temperamentem, pewnością siebie, ale też modowymi wyborami. Zarówno w "Królowych życia", "Diabelnie boskich" czy "99. Gra o wszystko", a teraz także w lankijskiej dżungli "Królowej przetrwania", charyzmatyczna kreatorka stylu z Poznania udowadnia, że niezależnie od okoliczności można wyglądać jak "milion dolarów".

Także instagramowy profil celebrytki jest istną kopalnią modowych inspiracji. Niedawno Izabela Macudzińska zachwyciła modną spódnicą "polka dot" na lato, wcześniej internauci nie mogli oderwać wzroku od jej sukienki w stylu "embroidery" z szykownym haftem angielskim. Teraz gwiazda TTV pochwaliła się kolejną iście wakacyjną stylizacją, a my nie możemy oderwać od niej wzroku.

Za pośrednictwem InstaStories Izabela Macudzińska opublikowała serię kadrów w dopasowanej sukience z wycięciem, tworzącej iluzję crop topu ze spódnicą "bandage". Uwagę jednak zwracają detale w postaci ramiączek oraz paska, wyszytych perełkami, w stylu "pearl straps".

Ta sukienka "pearl straps" sprawia, że trudno oderwać od niej wzrok

Klasyczna elegancja w myśl estetyki "old money" jest obecnie jedną z najpopularniejszych modowych wyborów instagramowych i tiktokowych it-girls. Modne są m.in. kombinezony "holiday quiet luxury" w stylu Izabeli Macudzińskiej, materiałowe, garniturowe spodnie, dopasowane marynarki czy satynowe spódnice o długości midi.

I choć wiele trendsetterek sięga po estetykę "quiet luxury", nie brakuje również celebrytek, jak Kylie Jenner, Kim Kardashian czy Georgina Rodríguez, lubujących się w stylu "new money". Tu liczą się dopasowane fasony, głębokie dekolty i dodatki mówiące wprost "mam miliony na koncie". Właśnie taka jest sukienka Izabeli Macudzińskiej z najnowszej kolekcji jej autorskiej marki - Just Unique. Jeśli spodobał wam się model z perłowymi ramiączkami, musicie przygotować się na wydatek 480 złotych. Model dostępny jest w dwóch odcieniach: pudrowego różu oraz baby blue. To idealna kreacja nie tylko na lato, ale też na baby shower czy gender reveal.

Izabela Macudzińska w sukience "pearl straps" na lato 2026, Fot. Instagram/justuniquebyisabel

Gdzie kupić modną sukienkę "pearl straps" w stylu Izabeli Macudzińskiej?

Projekt, w jakim ostatnio zaprezentowała się uczestniczka "Królowej przetrwania" jest wyjątkowy w swoim rodzaju. I choć w znanych sieciówkach trudno znalaleść podobne propozycje, to w Monnari za 99,99 złotych znalazłam dla was kremową, satynową sukienkę o długości midi z ramiączkami wyszytymi perełkami w stylu "pearl straps".

Modna sukienka "pearl straps" w stylu Izabeli Macudzińskiej z Monnari za 99,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei w Reserved za 69,99 złotych czeka na was biały, dzianinowy top z dekoltem karo i ozdobnymi szylkretowymi koralikami, przypominającymi oszlifowane bursztyny, inspirowanymi "pearl straps".

Modna bluzka typu "pearl straps" w stylu Izabeli Macudzińskiej z Reserved za 89,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Równie ciekawą propozycję z koralikami na ramiączkach, nawiązującymi do "pearl straps", znalazłam w Sinsay. Tu za 49,99 złotych kupicie sukienkę o długości midi w głębokim odcieniu gorzkiej czekolady.

Modna sukienka typu "pearl straps" w stylu Izabeli Macudzińskiej z Sinsay za 49,99 złotych, Fot. materiały prasowe