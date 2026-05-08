Nikola Węgłowska zmarła 28 kwietnia w wieku 24 lat. Rodzina przekazała informację w nekrologu, a wiadomość potwierdziła też agencja Studio ABM, z którą była związana. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 6 maja na cmentarzu komunalnym w Kobierzycach na Dolnym Śląsku. W mediach społecznościowych jej ojca, aktora Mariusza Węgłowskiego, wraca dziś jedno z nielicznych wspólnych zdjęć sprzed lat i słowa, które w obecnych okolicznościach brzmią wyjątkowo mocno.

Córka Mariusza Węgłowskiego nie żyje

8 maja media obiegła smutna wiadomość o śmierci Nikoli Węgłowskiej - córki aktora, Mariusza Węgłowskiego. Jak się jednak okazało, 24-latka zmarła przeszło tydzień temu, jednak fakt ten był utrzymywany w tajemnicy. 6 maja odbyło się jej ostatnie pożegnanie. Śmierć 24-latki została potwierdzona również przez Studio ABM. Agencja przekazała kondolencje rodzinie i zwróciła uwagę na tragiczny wymiar odejścia w tak młodym wieku.

Niektóre wyroki boskie są dla nas zupełnie niezrozumiałe. Składamy najszczersze kondolencje rodzicom dziewczynki. Nie ma chyba większej tragedii niż pogrzeb własnego dziecka

Na ten moment nie ujawniono przyczyn śmierci dziewczyny.

Archiwalne zdjęcie Mariusza Węgłowskiego z córką

W cieniu tej niewyobrażalnej tragedii uwagę internautów przykuwa archiwalne zdjęcie Mariusza Węgłowskiego z córką, które opublikował w sieci w 2019 roku. To jeden z tych kadrów, które z pozoru są zwyczajne: bliskość, swoboda, rodzinny moment zatrzymany na chwilę. Dziś odbiera się go inaczej, bo pod zdjęciem pojawił się wtedy krótki opis o upływie czasu i o miłości, która pozostaje niezmienna.

Impreza z córeczką, która nie wiem kiedy stała się piękną kobietą. Ten łysy po lewej to Mario w średnim wieku. Czas płynie ale miłość pozostaje niezmienna

Dotychczas aktor, ani jego żona, nie zabrali publicznie głosu ws. rodzinnej tragedii. Media społecznościowe wciąż jednak zalewają kondolencje i słowa wsparcia ze strony fanów.

