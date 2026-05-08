W finałowej układance 5. edycji "Farmy" ważne miejsce zajmowała Karolina. To właśnie pojedynek z nią otworzył Akselowi drogę do ścisłego finału, a potem do zwycięstwa. Jej obecność w programie od początku budziła skrajne emocje, a jej mocny charakter, bezkompromisowe podejście i napięcia z innymi uczestnikami zostaną zapamiętane na długo. Po finale Karolina zdecydowała się zabrać głos. Padły poruszające słowa i ważna zapowiedź!

Karolina, podobnie jak Wojtek i Aksel została finalistką 5. edycji "Farmy". Prywatnie pochodzi z Dębna i jest mamą dwójki, a w programie była od pierwszego do ostatniego dnia mierząc się z ciężką pracą, konfliktami i ogromną tęsknotą za dziećmi. W pewnym momencie dołączył do niej mąż Rafał, który towarzyszył jej również podczas wielkiego finału.

Teraz Karolina zdecydowała się na podsumowanie swojego udziału w programie "Farma". Nie ukrywa, że była to dla niej wielka przygoda, a w programie poznała fantastycznych ludzi, choć konfliktów z jej udziałem nie brakowało, ale ostatecznie sama pisze wprost, że jest wdzięczna za tę trudną lekcję życia.

Co więcej, Karolina z "Farmy" przy okazji dzieli się nowiną i wspomina, że teraz przed nią zupełnie nowy rozdział...

Coś się kończy, coś się zaczyna... Dziękuję za każdą chwilę, za ludzi i za lekcję. Nowy rozdział czas zacząć! napisała Karolina na Instagramie

Przy okazji Karolina pochwaliła się, że dzięki przygodzie na "Farmie" jej profil w mediach społecznościowych miał ponad 17 milionów wyświetleń. Uczestniczka nie ukrywa radości i tym wpisem udowadnia, że udział w reality show ma wielką moc i w kilka chwil może z niektórych uczestników zrobić topowych influencerów.

17,3 mln wyświetleń w ciągu ostatnich 30 dni - pochwaliła się Karolina

