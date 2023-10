Jakiś czas temu Krzysztof Gojdź porzucił karierę w Polsce i przeniósł się do USA, a dokładnie - Miami. To tam rozwija swoją eksluzywną klinikę medycyny estetycznej, która już cieszy się sporym zainteresowaniem! Ale słynny lekarz ma znacznie większe ambicje - chce, aby w najbliższym czasie odwiedziła go sama Jennifer Lopez! Na samych marzeniach Gojdź jednak nie poprzestaje. Już teraz nawiązuje kontakty z menadżerami największych światowych gwiazd. Jaki jest efekt? O tym opowiedział w rozmowie z agencją LifeStyle Newseria!

Reklama

Czy Krzysztof podbije USA? Jak myślicie?

Zobacz także: Krzysztof Gojdź kiedyś robił karierę w TVN, teraz dostanie własny program w USA?