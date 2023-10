Największą gwiazdą "Sylwestra z Dwójką 2021/2022" w Zakopanem był zdecydowanie Jason Derulo. Amerykański gwiazdor, który sprzedał ponad 30 mln płyt na całym świecie, zachwycił internautów i widzów swoim występem, jednak nie publiczność zgromadzoną pod sceną. Ta nie przyjęło go zbyt ciepło - nikt się nie bawił, oklaski również były marne... Co na to Doda?

Doda ocenia Jasona Derulo

Co łączy Dodę i Jasona Derulo? Na scenie dają z siebie wszystko, robiąc dopracowane show z udziałem tancerzy czy pirotechniki. Ich występy nie przeszły bez echa na sylwestrowych koncertach w telewizji.

Zobacz: Doda i jej wielkie show na Sylwestrze Polsatu 2021/2022! Gorące zdjęcia + WYSTĘPY

Nie trudno jednak było zauważyć, że Jason nie porwał zgromadzonej publiczności w Zakopanem. Dlaczego? Powód znalazła Doda! A przy okazji... uczyła naszą reporterkę, Monikę, jak śpiewać jej najnowszy singiel "Fake Love". Musicie to zobaczyć!

