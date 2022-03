Jarosław Jakimowicz pokazał cały arsenał broni! "To wszystko dla mnie"

Jarosław Jakimowicz to jedna z gwiazd, która wspiera walczącą Ukrainę. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których gwiazdor Telewizji Polskiej... prezentuje cały arsenał broni.

Jarosław Jakimowicz to jedna z gwiazd Telewizji Polskiej. Do tej pory kojarzyliśmy go z kultowymi rolami w filmach w latach 90. oraz z występu w "Big Brotherze". Teraz jest prezenterem i komentatorem politycznym, który ma jasne poglądy i chętnie się nimi dzieli. Gwiazdor TVP wspiera Ukrainę w walce z Rosją. Właśnie zaprezentował swój arsenał - broń, kamizelki kuloodporne i całe wyposażenie wojskowe, które posiada w swoim mieszkaniu. Sprawdźcie!

Jarosław Jakimowicz prezentuje kolekcję broni

Jarosław Jakimowicz od jakiegoś czasu stał się jedną z największych gwiazd Telewizji Polskiej, od 2020 roku prowadził z Magdaleną Ogórek program "W kontrze". Prezenter TVP Info budził sporo kontrowersji, ma bardzo jasno sprecyzowane poglądy i nie boi się o nich mówić.

Po 24 lutego 2022 roku, kiedy to Władimir Putin zaatakował Ukrainę, a oczy całej Europy skupione są na naszym wschodnim sąsiedzie miliony Polaków zaangażowały się w pomoc uchodźcom. Jarosław Jakimowicz również należy do grona celebrytów, którzy zachęcają do pomocy oraz angażują się w zbiórki.

Teraz w sieci pojawiły się zdjęcia prezentera TVP, który zaprezentował cały arsenał broni, a przy okazji ogłosił gotowość do walki o wolność, gdyby wojska Rosyjskie wkroczyły na tereny Polski.

Polskie gwiazdy bardzo zaangażowały się w pomoc naszym wschodnim sąsiadom. Zygmunt Chajzer udostępnił swoje mieszkanie uchodźcom z Ukrainy. A w sieci wciąż udostępniane są kolejne zbiórki oraz publikowane są punkty, w których można zostawiać najpotrzebniejsze produkty - odzież, artykuły spożywcze oraz chemiczne. Michał Wiśniewski z Xavierem pojechali na granicę, aby tam pomagać Ukraińcom, którzy przyjeżdżają do Polski, a Ilona Ostrowska przekazała swoje wynagrodzenie na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Jarosław Jakimowicz również wspiera naszych ukraińskich sąsiadów. Teraz również prezentuje prezentuje swój arsenał, aby podkreślić gotowość do walki na nasz kraj.

W sieci pojawiły się zdjęcia, na których prezenter TVP pokazał swoją kolekcję broni. W rozmowie z "Super Expressem" wyznał, dlaczego jego kolekcja wciąż się powiększa.

To wszystko dla mnie. Nie zamierzam wciągnąć się do legionów cudzoziemskich (...) ale widzę realne zagrożenie dla Polski, więc jestem przygotowany na wypadek ataku na nasz kraj. Mam pozwolenia na broń od 2000 roku, czyli już 22 lata, jestem przeszkolony i szkolę się cały czas. - wyjaśnił.

Co myślicie o takim arsenale w domu?