Jarosław Bieniuk zdradził "Fleszowi", że w tym najtrudniejszym czasie, po śmierci partnerki Anny Przybylskiej, chodził do psychologa. To ważny temat, bo mężczyźni unikają takiej pomocy. Dlaczego się na to zdecydował?

- W mężczyznach jest takie przekonanie, że zawsze ze wszystkim powinniśmy sobie radzić sami. W dodatku psycholog kojarzy się z psychiatrą, a ten – z chorobą psychiczną. Ja uważam, że w życiu warto być otwartym. Po śmierci Ani psycholog pomagał mi zrozumieć, jakie mechanizmy mną rządzą, w jakie pułapki myślenia i działania można wpaść po wielkiej traumie. Nie poszedłem tam, żeby dostać cudowną tabletkę, ale żeby zrozumieć, dlaczego tak, a nie inaczej reaguję, i dowiedzieć się, co mogę z tym zrobić, mówi Bieniuk.

Jarosław Bieniuk szczerze o tym jak radzi sobie po śmierci Ani Przybylskiej

Jarosław Bieniuk wyznał, że nie wstydzi się, że korzystał z takiej pomocy.

- Sądzę, że jak jest problem, trzeba szukać rozwiązania, mówi.

Jarosław z córką Oliwią

Bieniuk i Przybylska byli bardzo szczęśliwą parą