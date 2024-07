Zaręczyny Agnieszki Szulim i Piotra Staraka są dziś na językach wszystkich! A tegoroczny bal charytatywny organizowany przez fundację "TVN nie jesteś sam" na pewno przejdzie do historii. To właśnie wczoraj podczas tej wyjątkowej imprezy Piotr Woźniak-Starak postanowił oświadczyć się swojej ukochanej, Agnieszce Szulim. Przypomnijmy: Piotr Starak oświadczył się Agnieszce Szulim na balu TVN!

Nikt z zaproszonych gości się tego nie spodziewał, a milioner był bardzo zestresowany. Starak powiedział niewiele, ale za to była to wyjątkowo wzruszająca przemowa. I zadziałała, bo Agnieszka odpowiedziała "tak":) Producent filmowy był zestresowany i chwilkę potrwało zanim wyciągnął pierścionek. A jak brzmiała krótka przemowa wybranka Szulim?

To jest kobieta mojego życia i dzisiaj… Ojciec by się zdziwił. Żałuję, że go nie ma, ale ja to musze zrobić. Agnieszko, czy zostaniesz moją żoną?