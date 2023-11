O konflikcie między Kate i Meghan jest coraz głośniej. Księżne spotykają się ze sobą tylko podczas oficjalnych wizyt i wtedy widzimy ich piękne uśmiechy, które - jak się okazuje - nie zawsze są prawdziwe. Brytyjskie media za wszelką cenę starają się potwierdzić informacje o konflikcie i analizują każdą ich wypowiedź. Magazyn The Sun sięgnął do początków znajomości księżnych i trafił na słowa księcia Williama, który odniósł do ich relacji. Zobaczcie, co powiedział...

Książę William o konflikcie Kate i Meghan...

Jak donosi magazyn The Sun podczas konferencji w lutym 2018 jedna z reporterek zapytała wprost księcia Williama, czy w pałacu panuje napięta atmosfera. Książę bez wahania odpowiedział:

Oj tak, tak – wyznał książę William.

Książę Harry słysząc te słowa szybko starał się wybrnąć z tej sytuacji i powiedział:

Myślę, że to naprawdę dobrze, że mamy cztery różne osobowości i wszyscy mamy tę samą motywację, by chcieć coś zmienić – zdradził mąż Meghan. I dodał: Praca w rodzinie ma swoje wyzwania, oczywiście że tak!

W ten sposób książę William zdradził, że relacje Kate i Meghan nigdy nie były dobre. Napięta atmosfera w pałacu panowała już od samego początku, a teraz wydaję się, że konflikt jeszcze się zaostrza. Księżne rywalizują ze sobą niemal na każdym polu!

