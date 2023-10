Maja Hyży niedawno została mamą. W mediach społecznościowych gwiazdy zobaczymy jej zdjęcia z Antosią, natomiast do tej pory nie zdecydowała się pokazać publicznie swojego partnera Konrada. Okazuje się, że to świadoma decyzja pary, choć nie wykluczają, że za jakiś czas razem pojawią się na salonach. Maja Hyży podczas rozmowy z Party.pl zdradziła, że jej partner nie jest osobą publiczną i zupełnie nie jest związany z show-biznesem, co ją bardzo cieszy.

Reklama

Nie mówię, że nie zobaczycie go. Jest duża szansa, że gdzieś pojawimy się razem, ale to jeszcze nie ten czas. - powiedziała szczerze Maja Hyży.

Piosenkarka zdradziła też, w jaki sposób poznała swojego obecnego partnera. Para znała się dużo wcześniej, ale dopiero po kilku latach ich znajomość zaczęła się od zwyczajnego powitania. Obejrzyjcie wideo i posłuchajcie z jaką miłością Maja Hyży mówi o swoim partnerze!

Zobacz także: Maja Hyży zabrała 2-tygodniową córkę na salony. Młoda mama jest w świetnej formie!

Maja Hyży i jej partner na początku lipca zostali rodzicami!