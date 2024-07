Jakiś czas temu Maryla Rodowicz postanowiła zacząć wspierać Jacka Jelonka w jego przygodzie w "Tańcu z Gwiazdami". Okazuje się, że królowa polskiej sceny i przystojny model znają się od lat i mieli okazję kilkukrotnie współpracować. Przy jakich okazjach? O tym opowiedział Party.pl sam Jacek. Zobaczcie!

Jacek Jelonek zachwyca się Marylą Rodowicz

Jacek Jelonek i Michał Danilczuk trafili do półfinału 13. edycji "Tańca z Gwiazdami". Od początku zdobywali wysokie noty od jurorów, a publiczność ich pokochała! Podobnie jak niektóre gwiazdy, które mocno wspierają pierwszą w historii jednopłciową parę w show. Wśród nich jest sama... Maryla Rodowicz. Jakiś czas temu wokalistka namawiała swoich fanów do głosowania na Jacka i Michała, a my postanowiliśmy zapytać Jelonka, skąd się znają!

Jako producent parokrotnie pracowałem z Marylą, robiliśmy sesje okładkowe, znamy się od lat. Zawsze ją uwielbiałem, za jej przebojowość, to jedna z niewielu gwiazd, które przeżyły naprawdę wiele, a nigdy nie gwiazdorzyły. Zawsze była ciepła i pomocna - mówi nam model.

A jak Maryla zachowywała się podczas sesji? Posłuchajcie sami!

