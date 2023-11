Ida Nowakowska nie potrafiła ukryć wzruszenia wspominając swojego zmarłego tatę w "The Voice Kids". Prowadząca show opowiedziała o nim podczas rozmowy z jedną z uczestniczek.

Już w najbliższą sobotę Telewizyjna Dwójka wyemituje kolejną odsłonę programu z udziałem utalentowanych dzieci. Tym razem na scenie zaprezentuje się m.in. Anastazja Maciąg. Tuż przed występem Anastazja opowiedziała Idzie o swoim dramacie.

Wyznanie Anastacji poruszyło Idę, która przed kamerami przyznała, że ona również straciła ukochanego ojca.

- Mój tata też zmarł i mam wrażenie, że od tego czasu… Zaraz się popłaczę… Mam wrażenie, że od tego czasu w jakimś sensie jestem osobą silniejszą. Jest coś takiego, że mimo że nie ma osoby z tobą, jest gdzieś tam na górze i non stop cię wspiera- wyzna wzruszona Ida Nowakowska.

Mam świadomość, że on to widzi, ale chciałabym, żeby widział to na żywo - powie przed swoim występem Anastazja.