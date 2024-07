Mikołaj Roznerski broni Marceliny Zawadzkiej na Instagramie! Jakiś czas temu para ogłosiła całemu światu, że są razem. Zrobili to w wyjątkowy sposób - na swoich profilach umieścili piękne zdjęcia, oznaczając siebie nawzajem. Fani pospieszyli z gratulacjami, ale znaleźli się również Ci, którzy nie życzą najlepiej Marcelinie i Mikołajowi. Aktor im odpowiada!

Tysiące lajków, setki komentarzy - nowy związek w show-biznesie jest hot! Jednak wśród gratulacji znalazły się również hejty... Najczęściej dotyczyły one pięknej Marceliny Zawadzkiej, ale dostało się też aktorowi:

No i strata dla wielu wspaniałych dziewczyn. Uważam że jest wiele wspaniałych mądrzejszych dziewczyn które były by lepszą partią, ale to moje osobiste zdanie. Może po prostu wszyscy zostają w „środowisku” - brzmiał jeden z nich.